Stan Wawrinka s'est un peu rassuré à Paris

Stan Wawrinka (ATP 28) verra le 2e tour de Roland-Garros. Le Vaudois a dominé lundi le Slovaque Jozef Kovalik (ATP 132) pour son entrée en lice sur le score de 6-1 6-7 6-2 6-3.

Éliminé d'entrée à Rome puis à Genève, le triple vainqueur en Grand Chelem arrivait tout sauf en confiance à la Porte d'Auteuil. Appelé en troisième rotation sur le nouveau court Simonne-Mathieu (d'ailleurs très sympa), Stan Wawrinka a sauvé trois balles de break dès le début de la rencontre - les seules contre lui - avant de s'envoler au tableau d'affichage.

Plus solide au service, Jozef Kovalik n'a rien lâché après la perte du premier set. Le natif de St-Barthélémy a concédé la deuxième manche suite à un jeu décisif de très haut niveau du Slovaque. Poussé par les spectateurs, Stan Wawrinka a ensuite repris sa marche en avant, profitant de la légère baisse de régime adverse au milieu du 3e set.

A partir de là, le joueur de 34 ans a déroulé, en appuyant dans la diagonale de revers. Plus relâché au fur et à mesure que le match a avancé, il a conclu la partie sur deux mises en jeu brillantes après 2h22', et affrontera le Chilien Cristian Garin (ATP 37) mercredi.

Wawrinka passe en 4 sets ????????



Le Suisse bat Jozef Kovalik 6-1, 6-7(3), 6-2, 6-3 et avance au 2e tour de Roland-Garros pour une 12e fois en carrière.#RG19 pic.twitter.com/Ve9ilGNoeE — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 mai 2019

()