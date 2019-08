Stan Wawrinka sort d'un véritable traquenard

Après Roland-Garros fin mai et Montréal début août, Stan Wawrinka (34 ans/ATP 23) retrouvait pour la troisième fois de l’année, qui plus est en quelques semaines, Grigor Dimitrov (28 ans/ATP 74), son adversaire «favori» du moment, sa «victime» privilégiée. Mais cette fois à Cincinnati, pour le compte des 32es de finale de ce Masters 1000 doté de 6,1 millions de dollars et disputé sur surface dure extérieure.

Le Vaudois avait, à chaque fois, remporté le duel sans lâcher le moindre set, au terme notamment de trois tie-breaks mémorables à «Roland». Le scénario observé sur la terre ocre parisienne et sur le dur québécois ne s’est cependant pas répété mardi dans l’Ohio. «Stan The Man» a encore battu le Bulgare, mais en lui laissant un set et en connaissant moult frissons.

Vainqueur 5-7 6-4 7-6 (4) en deux heures et demie d’un match complètement fou, Wawrinka a dû sortir le grand jeu pour obtenir le droit de défier le qualifié russe Andrei Rublev (21 ans/ATP 70) ou le Géorgien Nicoloz Basilashvili (27 ans/ATP 17), tête de série numéro 15, en 16es de finale.

(Développement suit)