Steve Guerdat en tête de la Coupe du monde

Il est le No 1 mondial du saut d’obstacles depuis le début de l’année (onze mois consécutifs!), détenteur de la Coupe du monde et voilà qu’il prend en prime les commandes du circuit européen de la Coupe du monde, Steve Guerdat est sur son petit nuage. Et dire que, comme tenant du titre, le cavalier jurassien n’aurait même pas besoin de se qualifier pour la prochaine finale de Las Vegas (mi-avril 2020)…

En prenant une belle 3e place ce dimanche dans le Grand Prix Coupe du monde de Vérone (ITA) avec Alamo, le cheval avec lequel il avait gagné sa troisième finale, en avril dernier à Göteborg, Steve Guerdat est en effet en tête du circuit, devant le Suédois Fredricson, 10e à Vérone, l’Italien Gaudiano, 4e ici et 3e au général, le Zurichois Martin Fuchs, No 2 mondial, qui a fait une faute au parcours initial avec The Sinner , le Belge Verlooy, 2e samedi à Toronto, et le jeune Neuchâtelois Bryan Balsiger, victorieux à Oslo et 6e au général: trois Suisses devant!

Guerdat seul Suisse dans les 15 barragistes

Ce dimanche, Steve Guerdat était le seul Helvète parmi les quinze barragistes et il a fait une démonstration, tout comme l’Ecossais Scott Brash, époustouflant d’audace avec Hello M’Lady, et l’Irlandais Darragh Kenny, 2e avec Romeo. «J’aurais pu enlever une foulée entre les deux derniers obstacles, mais je ne voulais pas prendre tous les risques», dira Guerdat.

Avec une faute à l’initial et un bon chrono, Niklaus Rutschi et Cardano CH, excellents 2es vendredi, étaient 18es, Martin Fuchs et The Sinner 24es. Samedi, Fuchs s’était imposé avec son nouveau crack Tam Tam du Valon. Les Suisses en veulent, décidément.

Alban Poudret