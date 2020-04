Stirling Moss, légende britannique, est mort

«C'était le tour de trop. (...) Il a simplement fermé les yeux», a déclaré Susie Moss à l'agence britannique PA. Surnommé le «champion sans couronne», Moss a terminé à quatre reprises à la 2e place du Championnat du monde des pilotes de Formule 1 (1955, 1956, 1957 et 1958), éclipsé par l'Argentin Juan Manuel Fangio qui fut son coéquipier.

Durant sa carrière dans la catégorie-reine du sport automobile, entre 1951 et 1961, il a remporté 16 victoires en Grand Prix au volant de voitures des écuries Vanwall, Maserati et Mercedes.

RIP, Sir Stirling Moss. ??



The man who personified motorsport for generations.



Moss raced in Formula 1 in the sport's romantic age of the 1950s and early 1960s. He will always be remembered.



Read from @andrewbensonf1: https://t.co/QaslyJMmft pic.twitter.com/09KNkyLl24