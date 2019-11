Federer dans le groupe de Djokovic

Les deux grands favoris du Masters 2019, Novak Djokovic et Roger Federer, partageront l’affiche du «groupe Borg» dès dimanche à l’O2 Arena de Londres. Préposé à l’exercice, Alexander Zverev a eu la main lourde pour les Nos 2 et No 3 mondiaux mais il a tout fait juste pour lui-même. L’Allemand a en effet envoyé sa boule dans le «groupe Agassi», en compagnie de Rafael Nadal (No 1 mondial), Daniil Medvedev (4) et Stefanos Tsitsipas (6).

Ce n’est en effet pas faire injure à Rafael Nadal que de considérer que Roger Federer hérite d’un tirage plus compliqué en l’évitant. Blessé aux abdominaux, l’Espagnol a certes décidé de voyager vers Londres mais il va s’y entraîner de mercredi à vendredi pour tester sa faculté à servir sans retenue. Cette petite déchirure, mêlée à ses limites historiques en indoor, font donc de lui un leader affaibli de ce «groupe Agassi» très ouvert.

Dans le «groupe Borg», il faut sans doute d’abord avoir une pensée pour Dominic Thiem, No 5 mondial et grand malchanceux de ce tirage. Vainqueur à Indian Wells et finaliste à Roland-Garros, l’Autrichien devra se souvenir qu’il y a battu Federer et Djokovic car il aura besoin d’un exploit contre l’un d’entre eux pour voir les demi-finales. Quant à Matteo Berrettini, le petit nouveau de ce tournoi des Maîtres, il n’aura rien à perdre. En ce sens, l’Italien peut être considéré comme le facteur X de ce quatuor.