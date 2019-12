La Suisse se régale encore contre la Pologne

La phase préliminaire des championnats du monde féminins s’est terminée mardi soir à Neuchâtel. Dans une patinoire du Littoral bien garnie et toujours aussi colorée, de blanc et de rouge essentiellement, la Suisse a bouclé cette phase initiale par une victoire facile 11-0 face à la Pologne. Les joueuses de Rolf Kern n’ont jamais tremblé dans cette rencontre en forme de monologue, menant 3-0 au terme du premier tiers-temps, puis 8-0 à la deuxième sirène. Auteure de trois réussites, dont l’ouverture du score à la 8e minute, Michelle Wiki a été l’attaquante helvétique la plus percutante.

La Lettonie ou la Norvège

Troisième de la hiérarchie mondiale, qualifiée sans coup férir pour les quarts de finale, la Suisse termine ainsi première de son groupe avec trois matches et autant de victoires. Vainqueur tour à tour de l’Allemagne 12-1, de la Finlande 7-4 et donc de la Pologne 11-0, elle a parfaitement rempli son contrat avant d’aborder – avec le plein de confiance – les choses sérieuses.

Pour rappel, 16 équipes participent à cette grand-messe planétaire du unihockey, réparties en quatre groupes de quatre en fonction de leur classement mondial. Les deux meilleures formations du groupe A – celui de la Suisse - et du groupe B se sont directement qualifiées pour les quarts de finale. Les équipes classées 3e et 4e des groupes A et B, ainsi que celles qui ont terminé 1re et 2e des groupes C et D, disputeront dès mercredi des play-off. Le nom de l’adversaire de la Suisse en quarts de finale sera connu au terme de cette deuxième phase du tournoi. Mais ce sera soit la Lettonie soit la Norvège.