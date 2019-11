Les Suisses en force en ouverture de saison

La Fribourgeoise a devancé la Grisonne Giulia Tanno et la Canadienne Dara Howell au pied du tremplin de Modène (It). Andri Ragettli est lui aussi monté sur le podium.

Il s’agit du cinquième succès en Coupe du monde de Mathilde Gremaud, qui l’avait déjà emporté en Émilie-Romagne il y a un an. La Suissesse de 19 ans, déjà deux fois «dorée» lors des X-Games dans la spécialité, a marqué les esprits dès son premier saut. La jeune Fribourgeoise a alors glané 90,50 points, une performance qu’aucune de ses concurrentes n’a réussi à approcher ensuite.

Mathilde Gremaud takes the ski big air win in Modena.



? Winter sports LIVE on Eurosport



???? - Eurosport 1

???????????? - Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/h07nWX0Svi