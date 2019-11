Les Suissesses battues en demi-finale

L’équipe de Suisse féminine a perdu la demi-finale des championnats d’Europe à Helsinborg, en Suède.

Les filles du CC Aarau ont été battues par leur bête noir durant ces Européens: l’Ecosse (2-3). Déjà dominées par Eve Murihead et ses coéquipières dans le round robin (8-9), Alina Pätz et les Suissesses ont joué beaucoup plus tactique dans cette demi-finale.

Six ends se sont terminés sur un 0-0. Bénéficiant de la dernière pierre au 10e end, les Suissesses, menées d’un point, ont réussi à égaliser pour obtenir un end supplémentaire.

Cette ultime manche, avec la dernière pierre pour les Écossaises, a été fatale aux Helvètes qui vont donc tenter d’obtenir une médaille de bronze, vendredi soir (19 heures).

Pour ce dernier match en Suède, les Argoviennes vont affronter la Russie, qui a perdu sa demi-finale contre le pays hôte (9-3).

Des Russes à portée d’Alina Pätz et de ses camarades qui les avaient battues dans le round robin 7-3. La finale, samedi à 15 heures, mettra aux prises l’Écosse à la Suède. Yv. D.