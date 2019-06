Team Tilt prend ses repères pour tenter de faire coup double

Si «Tilt» sonne comme un déclic, le championnat du monde de GC32 disputé l’année passée sur les rives du lac de Garde a agi comme un révélateur. Oui, cette équipe au pavillon aussi rouge que la passion qui l’habite, amalgame de jeunes marins helvétiques, est capable de semer les plus fins limiers de la régate. Vainqueur surprise du trophée en 2018, Team Tilt remet donc son titre mondial en jeu du côté de Lagos au Portugal dès jeudi, avec cette fois le handicap conséquent d’être surveillé de près.

«C’est certain qu’on est plus attendu que l’année passée, confirme le directeur sportif Tanguy Cariou. Mais on ne veut pas se prendre la tête avec ça, dans le sens où on n’a pas une approche de defender. Oui, nous sommes tenants du titre et tant mieux, mais nous n’avons rien à perdre.» Voilà qui a fait la force de Team Tilt depuis ses débuts, avec notamment une victoire au Bol d’Or et une troisième place à la Youth America’s Cup à la clé: travailler sérieusement mais sans se prendre au sérieux.

De sérieux adversaires

Dès jeudi sur les côtes de l’Algarve, ce sont tout sauf des amateurs qui tenteront de déloger le catamaran à foil de la Société nautique de Genève. À commencer par le rival lémanique Alinghi, barré par l’impeccable Arnaud Psarofaghis, sans oublier une bonne partie de l’équipage britannique de la prochaine Coupe de l’America sous les couleurs d’Ineos Rebels et emmené par le quadruple médaillé d’or olympique Ben Ainslie, ou encore l’ultra-expérimenté Franck Cammas et son Norauto. Tous excellents dans l’art de manier à la baguette ces catamarans volants qui filent plus vite que le vent: puisque tous les bateaux sont identiques, c’est uniquement l’équipage qui fera la différence. «Ce sera plus tactique qu’à Riva del Garda, prévient le skipper Sébastien Schneiter. Les airs sont très variables ici au Portugal, il y aura des coups à jouer, des choix à faire. Nous sommes au point tactiquement car chacun d’entre nous navigue beaucoup, cela pourrait être un avantage.»

C’est que la cohésion de l’équipage n’est plus à prouver, lui qui depuis plusieurs années maintenant se trouve les yeux fermés. Parce qu’engagé sur plusieurs fronts, et dans des dispositifs différents, de la Youth Americas Cup à la voile olympique, en passant par les courses lémaniques, Sébastien Schneiter, Lucien Cujean, Jérémy Bachelin et Nils Theuninck ont malgré leur jeune âge (25 ans de moyenne) un joli bagage sur le dos. Et ce sans compter l’apport décisif de Glenn Ashby (lire encadré), légende de la voile qui saura sublimer le groupe par son expérience, comme l’année passée déjà. «Nous avons un très bel amalgame d’envie, de fougue et d’expérience, se réjouit Tanguy Cariou. Tous les gars passent beaucoup de temps sur l’eau au long de l’année, ils savent ce qu’ils ont à faire.»

Présent à Lagos depuis le 17 juin déjà, Team Tilt a pris le temps d’étalonner ses repères, lui qui ne navigue en GC32 que lors de ce Mondial. «On est arrivé ici juste après le Bol d’Or, explique le directeur sportif. On a tout misé sur dix jours d’entraînements qualitatifs avec d’excellentes conditions au rendez-vous. On aura un bon coup à jouer.» Histoire d’encore une fois faire «Tilt».

Glenn Ashby, l’atout maître

Il est l’homme derrière la victoire de la Nouvelle-Zélande lors de la dernière Coupe de l’America. Si le grand public a retenu le nom de Pete Burling, prodige de la barre, l’entier des choix tactiques, aussi audacieux que payants, effectués par les Kiwis est à mettre au crédit de Glenn Ashby. C’est également ce dernier qui, par sa maître expertise de la régate, avait livré un apport décisif à Team Tilt lors de sa victoire, l’année passée, au championnat du monde de GC32, dans le cadre d’un partenariat entre l’équipage lémanique et le Team New Zealand. L’Australien à l’agenda surchargé, en pleine préparation pour la prochaine édition du plus vieux trophée sportif du monde, vient d’annoncer qu’il ferait un détour par Lagos pour, à nouveau, filer un coup de main aux jeunes marins suisses. «Les étoiles se sont alignées à la dernière minute, m’offrant une petite fenêtre de tir pour rejoindre Team Tilt, confie Ashby. Je me réjouis de tirer sur les cordes avec les gars!» «Il a beau avoir un palmarès long comme le bras, à chaque fois qu’il nous rejoint, il a l’enthousiasme d’un gamin, admire Tanguy Cariou, directeur sportif de Team Tilt. Au poste de régleur de grand-voile, il nous amène sa science de la vitesse, primordiale sur ces bateaux volants, et des choix tactiques. Et là, il vient de se taper trente-six heures d’avion pour nous rejoindre, donc oui, je crois qu’on peut dire qu’il est motivé.» F.MR

