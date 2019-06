Thomas Lüthi en tête du championnat du monde

Quatrième d'un Grand-Prix des Pays-Bas de Moto2 au scénario de dingue sur le circuit d'Assen, le pilote bernois Thomas Lüthi en profite pour s'emparer de la tête du classement des pilotes au championnat du monde. Il a profité en la circonstance de l'élimination de l'Espagnol Alex Marquez, qui a été entraîné par l'Italien Lorenz Baldassari dans sa chute, à deux tours de la fin. Avec un total de 117 points, Lüthi précède désormais Marquez de 6 points et le vainqueur du jour, l'Espagnol Augusto Fernandez.

(Développement suit)

