Tournoi ITF de Montreux: deux sur douze pour les Suissesses

Elles étaient douze Suissesses, lundi, à revendiquer leur place dans le tableau principal du «Elle Spirit Open» de Montreux. Seules deux d’entre elles ont réussi à remporter leurs deux matches du jour et à s’extirper ainsi des qualifications de ce tournoi ITF doté de 60’000 dollars et disputé sur terre battue extérieure.

Il s’agit de la jeune Schwytzoise Svenja Ochsner (19 ans/WTA 1009), dominatrice tour à tour de l’Allemande Katharina Hering et de la Roumaine Andreea Ghitescu, et de la Biennoise Xenia Knoll (27 ans/WTA 829), spécialiste de double, vainqueur successivement de ses compatriotes Jenny Duerst et Fiona Ganz.

Trois autres Suissesses ont franchi un tour lors de ces qualifications: la Vaudoise Lara Michel, la Valaisanne Sandy Marti et la Zurichoise Fiona Ganz. Elles sont susceptibles, théoriquement, d’être repêchées dans le tableau principal en qualité de «lucky loser», en cas de désistement de dernières minutes.

Tess Sugnaux entre en lice

Le tirage au sort du premier tour du tableau principal a par ailleurs eu lieu lundi en soirée. Les adversaires des Suissesses: l’Allemande Caroline Werner pour la Saint-Galloise Nina Stadler, la Belge Kimberley Zimmermann pour la Neuchâteloise Conny Perrin (tête de série numéro 3), l’Allemande Stephanie Wagner pour la Valdo-Fribourgeoise Tess Sugnaux, le derby suisse entre Leonie Kung et Svenja Ochsner, la Luxembourgeoise Eleonora Molinaro pour la Bernoise Valentina Ryser, le derby suisse entre la qualifiée Xenia Knoll et la Grisonne Simona Waltert, la Française Alice Rame pour la Haut-Valaisanne Ylena In-Albon (tête de série numéro 6) et enfin la qualifiée du Kyrgyzstan Ksenia Palkina pour la Bâloise Joanne Zuger.

Les premiers matches sont programmés dès 10h00 sur les rives du Léman. Côté romand, on attend avec impatience l’entrée en lice de Tess Sugnaux (à 15h00) et de Ylena In-Albon (pas avant 17h15).