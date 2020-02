Le génie de Trae Young balaye Miami

Après la trêve du All-Star week-end, la NBA reprenait son rythme effréné dans la nuit de jeudi à vendredi. Et Trae Young est reparti pied au plancher. Le meneur de 21 ans s'était déjà sérieusement approché de la barre des 50 points en marquant, à deux reprises, 49 points. Face à Miami, un lancer franc inscrit à deux secondes du terme lui a permis de signer le meilleur total de sa carrière, avec 50 points, offrant ainsi la victoire aux Atlanta Hawks (129-124). Il est le quatrième plus jeune joueur à inscrire 50 points en un match, après LeBron James, Devin Booker et Brandon Jennings. C'est aussi la première fois qu'un joueur des Hawks marque 50 points depuis novembre 2001. Fraîchement transféré de Houston à Atlanta, Clint Capela n'était pas de la partie face au Heat. Le pivot genevois, blessé au talon, n'est pas encore apparu sous ses nouvelles couleurs et il faudra attendre le mois de mars pour le voir s'illustrer à nouveau.

Milwaukee et Houston en maîtrise

Face à des adversaires abordables, les Bucks et les Rockets ont tranquillement assuré leur reprise. Milwaukee a dominé Detroit 106-126, grâce à un Giannis Antetokounmpo toujours aussi percutant. Signant un double-double, le meilleur joueur de la saison dernière finit la rencontre à 33 points, 16 rebonds et 4 passes décisives. Face à son ancienne équipe, Khris Middleton a inscrit 28 points, permettant aux Bucks de ne pas subir une deuxième défaite d'affilée, ce qui aurait été une première cette saison.

Quant aux Rockets, ils se sont imposés face aux Warriors 105-135, notamment grâce aux double-double de James Harden et Russell Westbrook. Avec 10 passes décisives chacun, le premier a inscrit 29 points et le second 21 points. Thabo Sefolosha, lui, est apparu sur le parquet un peu moins de 9 minutes, terminant à 2 points, 3 interceptions et 0/4 au tir.

Fin de saison pour Kyrie Irving

Les Nets signent la mauvaise opération de la soirée. La franchise de Brooklyn n'a pourtant pas démérité face à Philadelphie: après un démarrage poussif, les Nets ont maîtrisé la rencontre, finissant la première mi-temps à 42-52. Mais porté par un Joel Embiid des grands soirs (39 points et 16 rebonds), Philadelphie s'est finalement imposé 112-104, après avoir arraché la prolongation. Pour les Nets, cette défaite face au cinquième de la conférence Est s'ajoute à une autre mauvaise nouvelle: la fin de saison de sa star Kyrie Irving pour cause d'opération à l'épaule.

Matches de jeudi: Philadelphie - Brooklyn 112 - 104 a.p. ; Golden State - Houston 105 - 135 ; Atlanta - Miami 129 - 124 ; Sacramento - Memphis 129 - 125 ; Chicago - Charlotte 93 - 103 ; Detroit - Milwaukee 106 - 126.