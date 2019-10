Trois sur trois pour les Suissesses

L’équipe de Suisse féminine s’est imposée 2-0 (2-0) mardi soir contre la Croatie, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2021 qui se déroulera en Angleterre.

A la Stockhorn Arena de Thoune, les joueuses de Nils Nielsen ont rapidement ouvert la marque par l’entremise d’Ana-Maria Crnogorcevic, dès la 9e minute, avant de sceller le score grâce à Géraldine Reuteler, à la 31e minute.

Cette troisième victoire en autant de rencontres dans ces qualifications permet au Suissesses de garder la tête du groupe.

Avant de recevoir la Roumanie (12 novembre), battue 0-1 par la Belgique mardi soir, l’équipe nationale compte neuf points, soit trois de plus que les Belges qui ont un match en moins, et six de plus que les Croates (3 matches/3 points).