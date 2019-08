Un cycliste se tue lors du Tour de Pologne

Bjorg Lambrecht est lourdement tombé sur une chaussée détrempée en heurtant un muret en béton lors de la troisième étape du Tour de Pologne lundi. Après avoir perdu connaissance, le coureur belge a ensuite été réanimé sur le bord de la route. Trop fragile pour être héliporté, il a ensuite été transporté en ambulance vers l'hôpital de Rybnik. Opéré en urgence, il est décédé des suites de ses blessures. Il avait 22 ans.

Parmi les plus grands espoirs du peloton, il s'était classé 4e de la Flèche Wallonne cette saison, 6e de l'Amstel Gold Race et 5e de la Flèche Brabançonne. Lambrecht s'alignait sur le Tour de Pologne pour préparer la Vuelta, son deuxième grand tour chez les pros.

«La plus grande tragédie qui puisse arriver à la famille, les amis et les coéquipiers de Bjorg est arrivée... Repose en paix, Bjorg», a twitté son équipe.

