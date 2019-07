Un duel improbable pour lancer la série «Objectif Tokyo»

Le pari ne date pas d’hier. Cela fait des années que Sarah Atcho et Gilles Martin se chambrent pour savoir qui de la sprinteuse et du basketteur est plus rapide sur 100 mètres. Il n’en fallait pas plus pour organiser enfin, et (presque) selon les règles de l’art, un duel entre les deux sportifs romands sur le tartan. «On rigole mais tu vas perdre, lâche d’entrée Gilles Martin. Tu fais la maligne là mais chauffe-toi bien.» Sarah Atcho a du répondant: «Il ne faudrait pas te claquer: tu n’as pas l’habitude d’utiliser tes muscles.» Sur la ligne de départ, la course est déjà lancée. Comme le marathon qui doit les mener aux JO 2020.

Objectif Tokyo

Qui a finalement pris le dessus dans ce sprint improbable? La réponse se trouve dans la vidéo publiée sur notre site internet. En effet, ce sprint de très haut niveau est le premier épisode d’«Objectif Tokyo», une série de 12 reportages vidéo produit par «24 Heures». Tour à tour, Sarah Atcho et Gilles Martin iront rencontrer d’autres sportifs qui se battent pour une qualification olympique. Les JO de Tokyo 2020 seront inaugurés dans une année au Japon.

L’année avant les Jeux est une période intense, faite de tension, de joies, mais aussi d’échecs et de frustration. Sarah Atcho et Gilles Martin en sont les premiers conscients. La sprinteuse court après les minima sur 200 mètres, tandis que le basketteur espère se qualifier avec l’équipe de Suisse. À J-365, Tokyo n’a jamais été aussi proche. Si géographiquement parlant, le Japon reste à plus de 9500 kilomètres de la Suisse, les JO 2020 se rapprochent à grands pas.

Echange entre athlètes

Escrime, aviron, lutte, judo, etc., nos deux champions s’essaieront à de nouvelles disciplines et tenteront d’en percer les mystères grâce aux conseils de leurs instructeurs. Ils mettront ainsi en lumière des sportifs issus de sport parfois moins médiatisés, échangeant sur leur vécu et leur vie de sportif. Même si parfois tout les oppose. Depuis plusieurs mois, les meilleurs athlètes du pays sont à la lutte pour décrocher leur billet olympique. Ils sont des centaines à espérer pouvoir défiler derrière le drapeau suisse. Ils étaient 109 aux JO de Rio.