Un mardi d'anthologie pour Théry Schir

Ce mardi 16 juillet restera comme un jour particulièrement faste pour Théry Schir. Sur la piste d’Oerlikon/Zurich, le Vaudois de 26 ans a ajouté deux lignes de plus à un palmarès déjà bien étoffé.

Le sociétaire du Vélo-Club Orbe a décroché deux titres nationaux élite en quelques heures. Celui du scratch d’abord, en devançant le Zurichois Nico Selenati et le Schaffhousois Mauro Schmid. Puis celui de la course aux points en battant le jeune Neuchâtelois Valère Thiébaud (20 ans), deuxième, et Mauro Schmid, encore troisième.

Qui dit mieux?