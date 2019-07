Un nouvel équipier pour Buemi en endurance

La saison 2019-2020 d’endurance commencera le 1er septembre, à l’occasion des 4 Heures de Silverstone (GB). Huit épreuves sont au programme de ce qui sera le dernier exercice des voitures actuelles, dont la Toyota TS050 Hybrid qui sera encore la grande favorite pour le titre, mais aussi pour une nouvelle victoire aux 24 Heures du Mans. C’est dans la Sarthe que se tiendra à nouveau la finale de ce championnat, qui se déroule désormais à cheval sur deux années civiles.

Chez Toyota, un changement important dans la voiture No 8, tenante des titres (mondiaux et au Mans): le Néo-Zélandais Brendon Hartley (pilote Toro Rosso en F1), déjà vainqueur dans la Sarthe (avec Porsche), remplace Fernando Alonso aux côtés du Vaudois Sébastien Buemi et du Japonais Kazuki Nakajima: «Ce sera une saison différente et un nouveau challenge, puisque Brendon va nous rejoindre. Nous sommes amis depuis de longues années et nous allons tout faire pour qu’il se sente rapidement «à la maison». Et tout faire, cela veut dire gagner! Je fais partie de ce projet depuis le début et j’imagine déjà l’émotion qui sera la nôtre au Mans, les 13 et 14 juin 2020, pour la dernière course de la TS050 Hybrid», confie Sébastien Buemi.

Toyota a déjà annoncé qu’il poursuivrait ses activités en endurance, avec une voiture déjà en plein développement et qui répondra à une nouvelle réglementation qui doit permettre – c’est le vœu des promoteurs du championnat – d’intéresser plus de grands constructeurs.