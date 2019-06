Un renfort de taille pour l'attaque du Lausanne-Sport

Le FC Lausanne-Sport annonce l'engagement pour deux ans (avec option pour une saison supplémentaire) de l'attaquant Aldin Turkes (23 ans), meilleur buteur de Challenge League la saison dernière avec 16 réussites (plus trois en Coupe).

Le longiligne avant-centre (193 cm pour 84kg), ancien international bosnien M21, a fait ses classes juniors à Lucerne. Il a ensuite transité par les M21 de Grasshopper, puis du FC Zurich, avant de goûter à la Super League avec le FCZ (2015-2016), puis Vaduz (2016-2017). Il a ensuite passé deux ans en Challenge League, à Vaduz (2017) puis à Rapperswil (de janvier 2018 à juin 2019).

Aldin Turkes est très attendu au LS, comme le confirme le directeur sportif Pablo Iglesias: «Aldin complète parfaitement bien les différents profils d’attaquants que nous avons déjà aujourd’hui. C'est un joueur capable de faire la différence dans sa zone de prédilection, la surface de réparation. Il arrive à Lausanne pour confirmer ses performances de l’an dernier et aider l’équipe à remplir ses objectifs. A l’équipe et au staff maintenant de bien l’intégrer et le mettre dans les meilleures conditions.»

L'entraîneur Giorgio Contini se réjouit également de ce transfer:t «Je suis très heureux que le club ait pu convaincre Aldin de nous rejoindre, sachant que ce dernier était sollicité par un club allemand et surtout deux de nos concurrents directs cette saison. Nous accueillons le meilleur buteur de Challenge League de la saison dernière, un joueur qui a encore une bonne marge de progression. Au-delà de ses qualités de buteur déjà démontrées, Aldin est un vrai joueur d'équipe qui sait se fondre dans le collectif selon la situation de jeu. Il apportera indéniablement un plus à notre secteur offensif.»

(nxp)