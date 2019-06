Une internationale suisse portée disparue

Une touriste a été portée disparue au Lac de Côme samedi après-midi. Selon le Corriere del Ticino, qui a relayé une nouvelle de TGR Lombardia, il est question de la joueuse de l'équipe de Suisse de football, Florijana Ismaili (24 ans).

La milieu de terrain de Young Boys avait passé la journée au Lac de Côme, en Italie, où elle a loué un bateau pneumatique avec une amie. L'internationale aurait plongé dans le lac pour se rafraîchir, mais n'est plus réapparue à la surface. Une première alerte a été lancée à 16 heures 30 immédiatement après sa disparition. Une action de sauvetage et de recherche avec des plongeurs a été lancée.

Les recherches ont été interrompues durant la nuit de samedi et ont repris dimanche matin.

Ismaili est la capitaine de l'équipe féminine de Young Boys et fait partie de l'équipe de Suisse depuis 2014. Le club bernois de Young Boys a confirmé l'avis de disparition et réagi via un communiqué dimanche en fin de matinée. «Nous sommes très touchés mais n'abandonnons pas l'espoir de voir un dénouement heureux. Nous sommes en contact étroit avec la famille et les proches. Nous ne communiquerons pas davantage à ce sujet pour l'instant. Dès que nous serons en possession de plus d'informations, nous vous informerons.»

