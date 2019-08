Van der Poel trop fort pour Schurter

Le Néerlandais Mathieu Van der Poel (24 ans) est décidément inarrêtable cette année. Il a remporté ce dimanche le cross-country de Coupe du monde de Lenzerheide, une semaine après en avoir fait de même à Val di Sole.

Sur ses terres, Nino Schurter aurait évidemment voulu frapper un grand coup et rétablir l'équilibre face à son nouvel ennemi No 1, venu de la route et du cyclocross. Très vite, on a compris que la course se jouerait entre ces deux hommes.

Mais le Néerlandais a fini par lâcher Schurter pour contrôler la course en solitaire. Au finale, il s'est imposé avec une avance de 25 secondes sur le Grison. Un autre Suisse est monté sur le podium: deuxième la semaine dernière entre Van der Poel et Schurter, Mathias Flückiger a cette fois pris la troisième place de l'épreuve (+1'13''). Andri Frischknecht a pour sa part terminé au 13e rang (+3'13'').

Schurter devra donc encore attendre avant de remporter sa 33e victoire, et d'égaler le record de victoires en Coupe du monde du Français Julien Absalon.

Jolanda Neff à la dérive

Si deux Suisses sont montés sur le podium de la course masculine, cela n'a pas été le cas quelques heures plus tôt dans la course des dames. Partie à l'attaque dès le premier tour, Jolanda Neff s'est fait rattraper avant le premier passage sur la ligne. Puis, elle a lâché prise à mi-course, quand un trio formé de la Suédoise Jenny Rissveds, la Néerlandaise Anne Terpstra et la Française Pauline Ferrand Prévot a accéléré.

La victoire s'est jouée entre ces trois coureuses, et au final, c'est Rissveds qui s'est imposée en 1h21'09'', avec 0''25 d'avance sur Terpstra et 1'19'' sur Ferrand Prévot.

Meilleure Suissesse, Sina Frei termine au quatrième rang, à 2'03'' de la gagnante du jour. à la dérive, Jolanda Neff, encore victime d'une crevaison à la roue arrière, a finalement pris un décevant huitième rang, à 2'48'' de Rissveds.