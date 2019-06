Vers un 400m dames royal à Athletissima

En pleine dernière ligne droite en vue d’Athletissima 2019, qui aura lieu le vendredi 5 juillet prochain, les organisateurs continuent de finaliser le plateau des athlètes qui seront présents.

On se dirige ainsi vers un 400m féminin royal. La vice-championne du monde en titre Salwa Eid Naser (Bahreïn), qui s'était imposée l'an dernier à la Pontaise dans l’excellent chrono de 49’’78, et qui vient de remporter quatre médailles d’or aux championnats d’Asie, cherchera à nouveau à passer sous la barre des 50 secondes.

Elle aura notamment pour adversaires le trio de Jamaïcaines Chrisann Gordon, Stephenie Ann McPherson et Shericka Williams, qui aura à cœur de montrer de quoi elle est capable dans sa nouvelle discipline, elle qui favorisait jusqu’ici plutôt le 200m. Par ailleurs, l’Américaine Courtney Okolo et la Néerlandaise Madiea Ghafoor seront également présentes dans cette course.