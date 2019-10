Vevey Riviera ressemble enfin à une équipe

Vevey Riviera Basket n’a plus rien à voir avec la formation qui a entamé la saison avec un sérieux retard à l’allumage. Le BBC Nyon en a fait l’amère expérience. Longtemps ballottés comme des fétus de paille, les joueurs dirigés pour l’occasion par Loan Morand ont – notamment – abandonné 12 rebonds offensifs à leurs contradicteurs en première mi-temps (19 au total). C’est tout dire de leur degré d’implication.

À moins qu’il faille mettre en avant le talent de plusieurs joueurs veveysans en feu. À commencer par Marko Boltic (11 points). Malade en début de saison, puis attentif à la naissance de son premier enfant, le meneur serbe de Vevey Riviera n’avait plus de barrières au Rocher. Son calme et son intelligence de jeu ont permis à ses coéquipiers de s’ouvrir le chemin du panier dans les meilleures conditions. Thomas Jurkovitz en a profité pour briller de mille feux (18 points), et Tshi Kashama pour brûler le parquet près de 24 minutes. «Cette année, j’endosse un nouveau rôle, confie-t-il. Le coach me demande de m’investir davantage en attaque. Physiquement, c’est plus dur.»

On reconnaît là la patte de Niksa Bavcevic. En quelques semaines, le technicien croate a remodelé un groupe arrivé en ordre dispersé aux Galeries du Rivage. Il y a fort à parier que VR franchisse de nouveaux paliers prochainement.

Néo-promu, Nyon a essuyé une troisième défaite à domicile. Samedi, la formation de la Côte a payé très cher le non-match de sa tête de gondole, l’Américain Jordan Stevens (16 points, mais 0 sur 9 à la mi-temps). Par la suite, le joueur du Missouri a eu la mauvaise idée de vouloir soigner ses statistiques. Les Nyonnais devront apprendre à se défaire de la dépendance de Stevens s’ils entendent ravir quelque peu leur public.

Nyon – Riviera 62-84 (25-47)

Rocher. 550 spectateurs.

Nyon: Stevens (16 pts), Dufour (0), N’Doye (9), Sane (12), Ivanovic (0); Wolfisberg (10), Van Rooij (4), Simarro (8), Zaninetti (0), Erard (0), Jotterand (3).

Vevey: Harris (21), Ikonic (19), Molteni (7), Boltic (11), Kashama (4); Jurkovitz (18), Madiamba (0), Mouron (1), Sjöberg (0), Hoxha (0), Rentsch (3).