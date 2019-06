Vladimir Petkovic va aligner sa meilleure équipe

La troisième place d’une compétition officielle, même s’il ne s’agit pas d’une Coupe du monde ou d’un Euro, voilà l’enjeu du match de dimanche entre l’Angleterre et la Suisse à Guimaraes en Ligue des Nations.

Même s’il s’agira du dernier match avant les vacances, Vladimir Petkovic va mettre sa meilleure équipe sur le terrain. «On ne va pas tout changer, ce n’est pas un amical. Je vais choisir l’équipe qui sera la meilleure pour aller gagner ce match. Il y aura quelques changements par rapport à mercredi, c’est tout», a indiqué le «Mister» à la veille d’affronter les Anglais.

Sommer observé

Seule information concrète: Yann Sommer sera dans les buts, sauf problème lors du dernier entraînement. Fautif sur les deux premiers buts du Portugal mercredi, le gardien du Borussia Mönchengladbach aura l'occasion de montrer sa force de caractère. Mais une nouvelle contre-performance de sa part commencerait à soulever beaucoup de questions autour de son cas. Le match face au Danemark (3-3) ne doit pas non plus être oublié.

Haris Seferovic devrait être titulaire lui aussi, surtout qu’il a ses repères dans ce stade de Guimaraes où il a marqué un but important cette saison sur la route du titre avec Benfica. «Je me rappelle bien de ce but, ce sont de belles émotions. Là, c’est différent, c’est l’équipe de Suisse, mais c’est sûr que je veux marquer aussi», a souri le meilleur buteur du championnat portugais cette saison (23 réussites).

«Nous ne sommes pas venus au Portugal pour perdre deux fois»

Comment faire pour battre ces Anglais, face auxquels la Suisse reste sur une défaite 1-0 en amical à Leicester? «On ne doit pas changer grand-chose, continuer à se comporter comme on l’a fait ces derniers mois. Nous avons prouvé que nous pouvons rivaliser avec eux. Ils nous ont battu, c’est vrai, mais on veut sortir gagnants cette fois.»

Des propos appuyés par le défenseur central Manuel Akanji: «L’Angleterre est forte. Pour moi, c’est une sélection du top 5 mondial. Là-bas, nous avons fait un très bon match malgré la défaite. Dimanche, nous devrons être efficaces, mettre nos occasions au fond. Nous ne sommes pas venus là au Portugal pour perdre deux fois. Nous avons prouvé mercredi en demi-finales que nous étions prêts pour cette compétition.»

Si la Suisse espère rivaliser avec l’Angleterre sur le terrain, ce devrait être autre chose en tribunes. Les 20'000 supporters anglais sont en grande partie toujours là, tandis qu’une immense majorité des 3500 fans suisses est rentrée au pays. La Suisse devrait ainsi évoluer «à l’extérieur» dans le stade de Guimaraes (26'000 spectateurs).

(nxp)