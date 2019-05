Xamax débouté, Nuzzolo suspendu

L'espoir semblait bien mince - pour rester poli - depuis jeudi soir. Il a été balayé ce vendredi en fin d'après-midi par la Swiss Football League. Sans surprise, l'instance a repoussé le protêt que Neuchâtel Xamax avait déposé dans la foulée de sa défaite (0-4) contre Aarau, en barrage aller de promotion/relégation, contestant l'expulsion de son joueur Raphaël Nuzzolo pour un crachat présumé sur l'arbitre Stephan Klossner.

Non seulement la SFL n'est pas entrée en matière quant au souhait neuchâtelois de faire rejouer le match - les rouge et noir étaient déjà menés 3-0 lorsque l'incident a eu lieu, à la 52e minute. Mais l'instance, qui a diligenté une enquête, a de surcroît suspendu le joueur pour le barrage retour de dimanche à Aarau, en attendant de déterminer via la Commission de discipline si la sanction doit être plus lourde.

Déjà accablé par le terrible résultat de ce barrage aller, Neuchâtel Xamax sera donc, en plus, privé de son meilleur atout pour la mission impossible qui l'attend dimanche après-midi au Brügglifeld. (Le Matin)