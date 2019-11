Yann Sommer prolonge à «Gladbach»

Arrivé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 2014, pour remplacer le Barcelonais Marc-André ter Stegen, Sommer s’est imposé ensuite comme un des portiers les plus fiables, sur sa ligne et au pied, du championnat allemand. Le Suisse est à la tête de la meilleure défense de Bundesliga, avec seulement 13 buts encaissés depuis le début de l’exercice - et trois blanchissages. L’international aux 53 sélections est également le portier à avoir fait le plus d’arrêts dans le ligue, à égalité avec le Berlinois Rafal Gikiewicz, avec 45 parades.

Sommer avait déjà prolongé en novembre 2019. Son contrat portait alors jusqu’au terme de l’exercice 2020-2021. Malgré les sollicitations, il a choisi de rester fidèle au Borussia Mönchengladbach, signant un nouveau bail valable jusqu’à l’été 2023. Le cerbère de 30 ans devient gentiment une icône au Borussia-Park. Il a gardé à 226 reprises la cage des «Fohlen», 176 fois en Bundesliga, 17 fois en Coupe d’Allemagne et 33 fois en Coupes d’Europe. Il n’a toujours pas manqué la moindre minute de jeu cette saison, quelle que soit la compétition.

«Je ne peux que remercier les responsables du club pour leur confiance, a souri le Suisse, sur le site internet du VfL. Je suis heureux de faire partie de cette équipe et de continuer sur cette voie avec le Borussia, qui est un club formidable et où j’aime jouer et travailler tous les jours. On est actuellement premiers et quand vous l’êtes, vous avez envie de défendre cette place. Nous avons un sacré potentiel cette saison, mais encore beaucoup à faire en tant qu’équipe…»

Cela fait désormais cinq ans et demi qu’il est à Mönchengladbach, son premier club hors de Suisse. «Et c’était un sacré défi que de remplacer ter Stegen... Ici, au Borussia, j’ai pu acquérir beaucoup d’expérience et évoluer avec de grands joueurs. C’est simplement cool d’être là, aussi parce que je sens que les fans m’apprécient. J’adore jouer toutes les deux semaines devant près de 50'000 personnes dans notre stade.»