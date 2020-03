Sans alternative face au virus, le hockey a capitulé

Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, la raison l’a finalement emporté. Jeudi matin, les 24 clubs de National et Swiss League ont décidé de mettre un terme immédiat à une saison qui, probablement, ne serait jamais allée à son terme au vu de l’évolution rapide de la propagation du Covid-19 à l’échelle mondiale, et plus particulièrement en Suisse et dans les pays limitrophes comme l’Italie, la France ou l’Allemagne. Les clubs professionnels ne sont pas les seuls à être impactés: les championnats féminins et juniors ainsi que ceux des ligues inférieures cessent aussi avec effet immédiat. Les clubs ont jeté l’éponge, mais ils n’avaient à vrai dire pas d’autre choix.

Les mesures de nécessité prises la veille au Tessin, interdisant notamment toutes les manifestations sportives, avaient déjà sonné le glas des espoirs du HC Lugano, d’Ambri-Piotta ainsi que du club des Ticino Rockets basé à Biasca de poursuivre leur saison. Plus tôt dans la journée, le Canton de Genève avait déjà banni les manifestations de plus 100 personnes en gardant toutefois une fenêtre ouverte pour en autoriser certaines jusqu’à 999 personnes sous diverses conditions. Il n’est d’ailleurs pas exclu que des mesures d’urgence soient appliquées à d’autres cantons, voire à l’ensemble du territoire, au cours des prochains jours.

Trois clubs en suspens

Les représentants des clubs ont ainsi pris, à la majorité des trois quarts, la seule décision qui s’imposait au vu de l’évolution de la situation: la saison de hockey s’arrête après 50 rondes de championnat, dont les deux dernières ont été jouées à huis clos. Pour la première fois depuis 1940, soit durant la Seconde Guerre mondiale, aucun champion ne devrait être couronné. L’Histoire retiendra tout de même que les ZSC Lions ont bouclé la saison régulière en tête et que le champion en titre, le CP Berne, ne s’est pas qualifié pour les play-off.

«La situation vient nous rappeler qu’il y a des choses plus importantes que le sport» Daniel Villard, CEO du HC Bienne

Le directeur de la Ligue, Denis Vaucher, a évoqué jeudi «un jour noir pour le hockey suisse» tandis que Daniel Villard, CEO du HC Bienne, a souligné que «la situation vient nous rappeler qu’il y a des choses plus importantes que le sport». De Genève à Davos, en passant par Lausanne, Fribourg ou Zurich, les hockeyeurs professionnels du pays ont pris acte de la décision, se sont entraînés une dernière fois pour la forme, avant de rentrer chez eux. Au vu de l’évolution sanitaire en Suisse et à l’étranger au cours des dernières heures, tous s’attendaient à ne plus disputer de compétitions avant la reprise de septembre prochain, pour autant que le Covid-19 ne soit plus qu’un mauvais souvenir d’ici là.

Ne restera plus qu’à trancher, vendredi, au sujet des trois clubs – Kloten et Viège en Swiss League, le HC Valais Martigny en MySports League – qui avaient déposé leur dossier pour une promotion dans la catégorie de jeu supérieure. Les dirigeants des 24 clubs, dans le cadre d’une réunion extraordinaire où ils étaient initialement censés se prononcer sur le format des play-off qui devaient débuter mardi, se réuniront tout de même ce vendredi à Ittigen et débattront du sort des trois prétendants à une promotion.

Le plus dur reste à venir

Pour les clubs, le plus dur reste toutefois à venir. Si certains sont touchés plus durement que d’autres sur le plan économique et devront sans doute revoir leurs ambitions sportives, tous vont devoir supporter des répercussions financières qui iront bien au-delà de la saison qui vient de se boucler abruptement. Car ils ne sont bien évidemment pas les seuls impactés par la crise liée au coronavirus: à l’autre extrémité de la chaîne, de nombreux sponsors issus de secteurs économiques touchés de plein fouet par la situation actuelle pourraient eux aussi être contraints de diminuer ou supprimer, à l’avenir, leur participation financière. Jeudi matin, la première pièce d’un domino géant est tombée, et les conséquences pour les clubs et le hockey suisse dans son ensemble sont encore difficilement mesurables.