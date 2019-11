Ils amènent une bonne dose de confiance à la Suisse

En attaque, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Admir Mehmedi, Steven Zuber et Josip Drmic n’ont pas pu répondre à l’appel de Vladimir Petkovic. En défense, le «Mister» va devoir faire sans Fabian Schär ni Timm Klose. Dans son contingent de 23 joueurs sélectionnés, l’entraîneur national compte également un bon tiers d’éléments qui n’évoluent pas toujours en club. Mais il n’y a de loin pas que des mauvaises nouvelles avant d’affronter la Géorgie, vendredi à Saint-Gall, et de se déplacer ensuite à Gibraltar. De très bonnes nouvelles arrivent régulièrement d’Allemagne, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, plus précisément.

En Bundesliga, une question se pose de plus en plus… Le Borussia Mönchengladbach, leader après onze journées, sera-t-il le premier club à faire la nique au duo Bayern Munich-Borussia Dortmund depuis le sacre de Wolfsburg en 2009? Les Poulains de Marco Rose comptent actuellement quatre longueurs d’avance sur le RB Leipzig et le «FC Hollywood», et la question se pose toujours davantage, car les pur-sang ne semblent pas ralentir. En leur sein, trois Suisses brillent de mille feux et sont parmi les quatre joueurs les plus utilisés par le club du Borussia-Park.

Avant d’aller à Gibraltar

Yann Sommer (1530 minutes), a absolument tout joué, Ligue Europa et Coupe d’Allemagne comprises. Denis Zakaria (1461 minutes) n’a pas manqué un match, mais a été mis au repos au début du mois à Leverkusen, avant d’être appelé pour assurer le coup en fin de partie. Nico Elvedi (1352 minutes), lui, a également été sur toutes les feuilles de match depuis le début de l’exercice, mais pas toujours titulaire. Seul l’Autrichien Stefan Lainer a réussi à s’immiscer au sein de ce trio magique. De quoi emmener une bonne dose de confiance dans leurs bagages à l’heure de rejoindre leurs compatriotes!

«Ça se passe très bien pour nous trois en club en effet, se réjouit Nico Elvedi. Personnellement, je me sens bien, je joue tous les week-ends… Du coup, on a pas mal de choses à emmener en équipe de Suisse, notamment au niveau de la confiance. Mais il faudra tout de même faire attention. On a vu que les Danois et les Irlandais avaient eu de la peine face aux Géorgiens… Ce ne sera en aucun cas facile. On a gagné 0-2 à Tbilissi, c’est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu’on va automatiquement rééditer cette performance à domicile. On regarde encore un peu derrière nous. On veut absolument prendre ces trois points pour être un peu plus tranquilles avant d’aller à Gibraltar assurer notre qualification pour l’Euro 2020.»