Andrea Binotto et SLO veulent apprendre vite

Pour son baptême du feu en Challenge League face à Grasshopper, il y a dix jours, Stade-Lausanne-Ouchy avait quitté le Letzigrund avec beaucoup plus de louanges que de points. Autrement dit, la performance collective de qualité offerte par le néo-promu n’avait pas trouvé la moindre récompense comptable. «Bien sûr que cela fait plaisir de voir son équipe faire mieux que tenir tête au club le plus titré du pays, admet Andrea Binotto. Mais notre principal objectif est le maintien et pour y parvenir, ce sont avant tout des points qu’il nous faut.»

À Zurich, les Lausannois ont donc payé au prix fort les exigences qu’impose leur nouvelle catégorie de jeu. «La semaine dernière, continue l’entraîneur du SLO, j’ai vu et revu notre match contre GC. Ce que j’en retiens est clair: nous nous devons impérativement d’être moins naïfs et plus déterminés dans les deux zones de vérité. Défensivement surtout, nous avons un peu manqué de rigueur dans les duels et de concentration sur les balles arrêtées. De petites erreurs qui nous ont coûté deux buts évitables.»

Un handicap rédhibitoire contre un adversaire relégué de Super League puisque les Stadistes, si prolifiques la saison passée, n’ont réussi à trouver la faille qu’à une seule reprise. «Même si leur gardien, l’excellent Mirko Salvi, a fait deux petits miracles, soupire Andrea Binotto, mes attaquants doivent faire preuve de plus de détermination dans les trente derniers mètres. D’autant plus que nos occasions seront moins nombreuses qu’en Promotion League.»

SLO - LS à Colovray

Deux aspects du jeu qui ont été l’objet de toutes les attentions la semaine passée, à Vidy. «Nous n’allons bien entendu pas négliger l’aspect esthétique et continuer à chercher à proposer un jeu de qualité, prévient le technicien lausannois, mais il faut aussi savoir être pragmatique et rester conscient de l’importance pour nous de ne pas perdre plusieurs matches de suite. Dans cette optique, le fait de jouer nos deux prochaines rencontres à domicile doit nous permettre de faire ces points qui contribueront à ce que l’équipe conserve sa sérénité.»

Un groupe qui découvrira mardi sa nouvelle maison de Colovray puisque le néo-promu n’a pas eu la possibilité d’y jouer de match de préparation. Ni d’y livrer le moindre entraînement. «C’est un peu dommage, regrette Andrea Binotto, mais nous sommes déjà heureux d’être accueillis à Nyon. Maintenant, le plus important est de réussir au plus vite à y trouver nos repères.»

Dans cette optique, le «Professeur» a établi le rituel qui précédera chaque rencontre à Nyon. «Nous aurons rendez-vous directement à Colovray quatre heures avant le début de la partie pour manger ensemble au restaurant du centre sportif. Ensuite, nous disposerons d’une salle pour nous reposer une soixantaine de minutes. Avant de rejoindre notre vestiaire deux heures environ avant le coup d’envoi.»

Un stade où SLO disputera finalement ses dix-huit rencontres de championnat, l’idée de jouer les quatre derbys face au LS à la Pontaise ayant été refusée par la Swiss Football League. «Lorsque nous avons su qu’il était impossible d’affronter Winterthour à Nyon samedi passé, explique Andrea Binotto, nous avons fait la demande à la SFL de déplacer ce match à Lausanne. La Ligue nous a répondu que, pour des raisons d’équité sportive, une équipe se devait de livrer tous ses matches à domicile dans un seul et même stade. Du coup, nous avons compris qu’il était malheureusement inutile d’entreprendre cette même démarche pour les deux derbies lausannois que nous aurions aimé jouer à la Pontaise plutôt qu’à Nyon.»

Deux premiers chocs très attendus auxquels ne prendra pas part Ahmed Mejri. Pour des raisons administratives, celui qui a été l’un des artisans de la promotion du SLO ne peut être qualifié par la SFL. Il a donc été prêté à Vevey United jusqu’en décembre.