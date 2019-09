Andy Laugeois rêve encore de Super League

Andy Laugeois a une vie bien remplie. Et passionnante. À 30 ans, l’incontournable milieu de terrain du Stade-Lausanne-Ouchy – et homme de confiance de son entraîneur, Andrea Binotto – partage son temps entre un Master en gestion du sport et des loisirs à l’Université de Lausanne et une extraordinaire aventure avec son club en Challenge League. «Plus jeune, explique-t-il, je n’avais fait que du foot pendant deux ans. Mais je sentais déjà bien qu’il me manquait quelque chose. Entre ma vie d’étudiant et celle de sportif, j’ai trouvé l’équilibre parfait.»

Repartir de la 4e ligue

Une issue idéale qui, paradoxalement, doit beaucoup au hasard et à une énorme malchance qui a pris la forme d’une grave blessure. «À 22 ans, je jouais en Challenge League à Yverdon, raconte-t-il avec détachement. Et mon rêve de jouer en Super League était sur le point de se réaliser puisque je venais de signer un contrat au LS.» Mais c’était compter sans ces blessures qui peuvent brusquement tout briser. À cause d’une cheville meurtrie et par deux fois opérée, Andy Laugeois doit mettre sa carrière entre parenthèses pendant deux longues années. Pour ensuite repartir de la 4e ligue. «Sur le moment, cela a été la pire épreuve de ma vie, sourit le Français de Saint-Prex. Mais avec le recul je vois les choses de façon très différente. Sans cette blessure, je n’aurais jamais repris mes études et trouvé cet équilibre qui me permet aujourd’hui d’apprécier beaucoup plus la chance que j’ai d’évoluer en Challenge League. En d’autres termes, je serais un homme différent.»

Grâce à une extraordinaire volonté et à ce choix, lié à l’ambition, de quitter Échallens, où il se sentait bien, pour rejoindre le SLO en 2015, Andy Laugeois peut aujourd’hui à nouveau rêver d’accomplir un rêve auquel il ne croyait plus il n’y a pas si longtemps. «Je suis un compétiteur, sourit-il, et si je reçois une bonne proposition d’un club de l’élite, je n’hésiterai pas à mettre momentanément mes études de côté. Mais je reste lucide et surtout bien conscient qu’il faudrait un concours de circonstances très favorable pour que cela arrive.»

Une hypothèse qui passe impérativement par une très belle saison du SLO. Ce qui est le cas actuellement. «Je ne cache pas que l’été passé, nous avions tous quelques doutes sur notre capacité à évoluer à ce niveau. Mais les excellents ­matches amicaux et nos bonnes premières prestations en championnat nous ont rassurés, malgré de mauvais résultats.» Jusqu’à ce que cette victoire arrachée à Schaffhouse ne provoque un formidable déclic. Et depuis, SLO enchaîne les victoires ou de bons nuls, comme à Aarau mardi. «Sans forfanterie, avance Andy Laugeois, je pense que nous avons les moyens de viser un peu plus haut que le simple maintien. Une 4e ou 5e place me semble tout à fait dans nos cordes.»

Le secret du SLO

À condition toutefois que le néo-promu conserve cette humilité, cette volonté de toujours jouer et cette fraîcheur qui le distinguent de la plupart de ses concurrents. «Je n’ai pas trop de doutes à ce sujet, assure Andy Laugeois. L’atmosphère spéciale qui règne ici fait que l’on s’y sent tout de suite bien. On y travaille dur mais avec beaucoup de bonne humeur et une pointe de légèreté. Notre secret est peut-être là.» Un succès qui porte inévitablement la marque d’Andrea Binotto, selon le No 7 lausannois. «Comme nous tous, le coach a beaucoup évolué avec les années. Mais son aspect relationnel avec les joueurs reste très différent de tout ce que j’ai vu jusque-là. Il donne ses consignes sans chercher à les imposer. À nous de les adapter en cours de match si on en sent la nécessité. Cette marque de confiance présente l’avantage de nous responsabiliser davantage encore. Et, surtout, elle nous incite à nous en montrer dignes.»