Un appui de poids pour Yverdon Sport

Quatre jours après le LS, c’est au tour d’Yverdon de hausser le ton face aux errements des dirigeants du football suisse. Une initiative signée Jean-Daniel Carrard, le syndic d’Yverdon-les-Bains, qui a envoyé mardi une lettre à l’ASF et à son président, Dominique Blanc. Un courrier dans lequel il manifeste son profond mécontentement face à cette décision de mettre un terme prématuré aux championnats amateurs sans tenir compte des classements. Une saison blanche qui prive le leader incontestable de Promotion League (PL) de rejoindre une Challenge League qui lui était promise. «La Municipalité est choquée de cette décision inéquitable. Alors que le sport véhicule des valeurs de respect, de qualité morale et de droiture», écrit, entre autres, le syndic.

Une prise de position très claire et rarissime en faveur d’une organisation sportive que Jean-Daniel Carrard estime légitime. «Nous l’avons fait parce que nous sommes convaincus qu’YS a été victime d’une cruelle injustice, précise-t-il. L’objectif de ce courrier est que les décideurs de notre football reviennent sur leur décision. Tout le monde a le droit de se tromper, mais lorsque c’est le cas et qu’on en a la possibilité, il me semble logique de corriger ses erreurs.»

Lourdes conséquences

Si tel ne devait pas être le cas, toute une région pourrait en subir les lourdes conséquences, selon Jean-Daniel Carrard. «Depuis cinq ans, nous marchons main dans la main avec Mario Di Pietrantonio (ndlr: président d’YS). Ensemble, nous menons un grand projet qui comprend d’importants investissements – dont huit millions à la charge de la Ville – pour un nouveau stade. Les travaux ont d’ailleurs déjà commencé et quel que soit le verdict concernant YS, nous les terminerons; mais ce que je crains, c’est que M. Di Pietrantonio jette l’éponge si l’ASF maintient sa décision. Ce qui serait un gros coup dur pour toute notre région, passionnée de sport et de football.»

Une initiative que le président d’YS a appréciée à sa juste valeur. «Bien sûr que cette lettre de la Municipalité me touche, admet Mario Di Pietrantonio, mais l’injustice dont nous sommes victimes continue de m’accabler. Je peux sans problème comprendre et accepter n’importe quel échec sportif mais pas ce genre de décisions arbitraires et dénuées de sens. Surtout lorsque personne ne juge utile de nous contacter avant de trancher.» Malgré la tristesse qui est la sienne, l’homme fort d’YS ne perd pas espoir que cette hérésie sportive soit corrigée. «Si la Super League passe à 12, il serait logique que la Challenge League reste à 10équipes. Et comme Yverdon et Rapperswil, les deux premiers de PL, sont prêts pour le grand saut, il est encore possible de ne léser personne.»