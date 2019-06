24 Heures du Mans: Buemi et ses équipiers vainqueurs!

La Toyota No 8 de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima et du Vaudois Sébastien Buemi a remporté dimanche la 87e édition des 24 Heures du Mans, après un duel fratricide qui s'est dénoué sur le fil avec la No 7, pilotée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez, arrivée deuxième.

C'est une crevaison de cette dernière à une heure de l'arrivée, alors qu'elle était partie en pole et avait mené presque toute la course, qui a offert un deuxième succès consécutif à Alonso, également sacré champion du monde des pilotes avec ses équipiers après ce succès.

Jose Maria Lopez, qui conduisait la voiture No 7 et semblait avoir course gagnée, a dû ralentir et s'arrêter au stand pour changer son pneu crevé. Il a ainsi perdu les quelques minutes d'avance qu'il possédait sur l'autre bolide de l'écurie japonaise, conduit par Kazuki Nakajima, qui en a immédiatement profité pour prendre la tête.

Même avec le jeu des derniers arrêts aux stands, la No 8 a remporté l'épreuve avec une quinzaine de secondes d'avance au terme de 385 tours de course.

Alonso, Buemi, Nakajima avaient déjà remporté les 24h l'an dernier en devançant Conway, Kobayashi et Lopez, qui tentaient d'obtenir dimanche leur première victoire dans la légendaire épreuve d'endurance automobile.

Ils s'assurent également le titre pilotes du championnat du monde d'endurance (WEC) 2018/2019, Toyota l'ayant obtenu comme constructeur lors de la précédente épreuve, disputée en mai en Belgique.

(AFP/nxp)