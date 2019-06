24 Heures du Mans: coup de théâtre, Buemi passe en tête!

Coupe de théâtre à une heure de l'arrivée des 24 Heures du Mans: la Toyota No 7, qui caracolait en tête depuis quasiment le départ de la course, a crevé et a dû céder le commandement à la voiture soeur No 8, celle du pilote vaudois Sébastien Buemi, du Japonais Nakajima et de l'espagnol fernando Alonso.

Jose Maria Lopez, qui conduisait la voiture No 7, a soudainement ralenti, avant de s'arrêter au stand pour changer son pneu crevé. Il a ainsi perdu les quelques minutes d'avance sur l'autre bolide de l'écurie japonaise, qui en a profité pour prendre la tête.

Sébastien Buemi n'était pourtant pas très optimiste à l'approche de la mi-journée: «Il faut admettre que la No 7 est un peu plus rapide que nous, avait-il dit au micro d'Eurosport. Nous avons le titre mondial dans le viseur, nous n'allons donc pas prendre tous les risques. Ce serait une erreur d'essayer de combler notre retard et de risquer l'accident, on va donc chercher à assurer cette deuxième place.»

Signalons aussi que la Rebellion No 1, pilotée notamment par le Biennois Neel Jani, occupait la quatrième place à 10 tours du leader sur le coup de 14h.

Batailles incertaines

Dans les autres catégories, la bataille restait féroce en LMP2. L'Alpine-Signatech de Lapierre/Negrao/Thiriet, déjà gagnante l'an dernier, a pris la tête en fin de matinée après que l'Aurus du G-Drive Racing de l'équipage Rusinov/Van Uitert/Vergne a été victime d'une panne mécanique. L'Alpine comptait toutefois 14 tours de retard sur les leaders.

En GT PRO, la catégorie souvent la plus disputée de la course mancelle, la Ferrari No 51 de Calado/Guidi/Serra précédait les deux Porsche 911RSR officielles de Bruni/Lietz/Makowiecki (No 91) et de Bamber/Pilet/Tandy (No 93). La Corvette No 63 de Magnussen/Garcia/Rockenfeller occupait la tête peu avant midi, mais un tête à queue lui a fait perdre du temps et reculer à la 6e place de la catégorie, derrière la Ferrari, la Porsche et deux Ford GT, toutes ces voitures se tenant en deux tours.

Dans la dernière catégorie GT AM réservée aux pilotes amateurs qui font les beaux jours de l'épreuve sarthoise, c'est la Keating Motorsport de Keating/Bleekemolen/Fraga qui continuait de mener la danse mais avec 43 tours de moins que les deux Toyotas.

(AFP/nxp)