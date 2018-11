24 heures de pénalité pour Alex Thomson!

Le jury de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe a tranché: il a infligé une pénalité de 24 heures au Britannique Alex Thomson. Ce dernier s'est rendu coupable d'avoir utilisé son moteur pour se dégager de la falaise dans laquelle il avait foncé la nuit dernière.

Cette utilisation est formellement interdite, mais le jury a considéré que la situation représentait une circonstance atténuante et ne lui a ainsi donné que la sanction minimale prévue. Le jury a également tenu à saluer sportivement Thomson, qui risquait jusqu'à la disqualification pour ce fait de course.

Le Gallois menait la flotte des Imoca (monocoques de 18m) quand il a violemment talonné une falaise entre 21h45 et 22h locales (2h45 et 3h en métropole). Il a malgré cela réussi à achever sa traversée de l'Atlantique en solitaire en 11 jours 23 heures et 10 minutes. Il lui aura fallu environ 10 heures pour terminer sa course depuis l'accident.

Thomson (44 ans) est le premier skipper en Imoca qui est arrivé à Pointe-à-Pitre, le quatrième de la flotte de 123 bateaux, partie dimanche 4 novembre de Saint-Malo.

Mais la pénalité qui lui a été infligée risque de lui coûter la victoire. Thomson a franchi la ligne d'arrivée à 13h10'58'' (heure suisse) ce vendredi. Son poursuivant immédiat doit donc arriver avant samedi même heure. Or, Paul Meilhat («SMA») et Yann Eliès («Ucar-Saint Michel»), qui sont au coude à coude, sont attendus en milieu de nuit à Pointe-à-Pitre.

Le jury a tranché: 24h de pénalité pour @ATRacing99 et son IMOCA Hugo Boss. — Route du Rhum 16 novembre 2018

(nxp)