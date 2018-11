A Chênois le match de la peur

La tension était palpable samedi, entre les deux équipes lémaniques dont le début de saison était bien loin des ambitions (2 victoires et 2 défaites chacun). Au terme d’un match un peu décousu, ce sont les Genevois qui se sont largement montrés les plus constants et se sont imposés en tout juste une heure et demi.

Avec un six rajeuni et quelques-unes de leurs “stars” laissées sur le banc en début de rencontre en vue de la réception de Lviv (Ukr) mercredi en Coupe d’Europe CEV, les Vaudois n’ont pas fait le poids. Les Genevois, eux, attendront Caldas (Por) le même jour, en Challenge Cup, avec un moral tout neuf.

Il n’y a eu davantage de suspense lors de la dernière manche. Chênois s’y est presque autant baladé que lors des deux premiers sets (19-25 et 21-25) et réussi à boucler l’affaire devant un public vaudois médusé par, notamment, les attaques de leur ancien joueur Quentin Zeller (20-25). (Le Matin)