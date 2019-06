Athletissima annonce une lutte fratricide sur 1500m

La bagarre devrait être belle sur le 1500m masculin d'Athletissima, le vendredi 5 juillet prochain au Stade olympique à Lausanne. Elle donnera certainement un énième sujet de discorde et de taquinerie autour de la table familiale des Ingebrigtsen. Deux des trois membres de cette fratrie de cracks norvégiens fouleront en effet le tartan de la Pontaise. Jakob, bientôt 19 ans et déjà champion d’Europe en titre, en découdra avec l’un de ses aînés, Filip, 26 ans. Henrik, le frère le plus âgé (28 ans), ne sera pour sa part pas au rendez-vous de ce meeting estampillé Diamond League.

Face aux Ingebrigtsen, on retrouvera des cadors du 1500m comme les Kényans Timothy Cheruiyot et Ronald Kwemboi, auteurs d'un très bon début de saison. Le recordman du monde en salle sur la distance, l'Ethiopien Samuel Tefera, ainsi que celui sur 1000m, le Djiboutien Ayanleh Souleiman, seront également de la partie.

Les organisateurs annoncent également du beau monde pour l'épreuve masculine du 110m haies. Le Russe Sergey Shubenkov, victorieux à Athletissima voici un an, sera de retour sur les hauts de Lausanne. Il sera défié par l’Espagnol Orlando Ortega, le Britannique Andrew Pozzi, le Chinois Xie Wenjuin et le Français Pascal Martinot-Lagarde.

(nxp)