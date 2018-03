Boston composte son billet pour les play-offs

Boston a décroché officiellement jeudi son billet pour les play-offs NBA grâce à sa victoire 117 à 109 sur le parquet de Minnesota.

Boston (46 v-20 d) est la deuxième équipe assurée de participer à la phase finale du Championnat 2017-18 : la veille, Toronto, leader de la conférence Est, avait en effet assuré sa qualification.

Les Celtics ont toujours fait la course en tête face aux Timberwolves et n'ont jamais été inquiétés. Le meneur des Celtics Kyrie Irving a marqué 23 points (9 sur 15 au tir), distillé sept passes décisives et capté huit rebonds.

Son coéquipier Al Horford a lui aussi approché le «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec ses 20 points, huit rebonds et six passes décisives. L'arrière serbe de Minnesota Nemanja Bjelica a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 30 points et 12 rebonds, tandis que Karl-Anthony Towns a été limité à 15 points.

Arrivé dans la matinée de jeudi à Minneapolis, la recrue Derrick Rose était sur le banc, mais n'est pas entré en jeu. L'ancien meneur de Chicago et des New York Knicks était sans équipe depuis trois semaines, après son passage raté à Cleveland. (afp/nxp)