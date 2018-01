Boston prend son temps face à Minnesota

Boston est venu difficilement à bout de Minnesota (91-84) pour signer une cinquième victoire consécutive vendredi, tandis que les Lakers, surclassés à domicile par Charlotte (108-94), renouent avec les heures les plus sombres de leur histoire.

Malmenés pendant trois périodes par les Timberwolves, les Celtics ont dû leur salut à Kyrie Irving et surtout à l'inattendu Marcus Smart. Les leaders de la conférence Est ont été chahutés par Karl-Anthony Towns, qui a inscrit 25 points et capté 23 rebonds.

The wins just keep on coming, and the energy just keeps on rising, as the Celtics explained after their fifth straight win Friday night. pic.twitter.com/hZULiVtwDl