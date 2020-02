Buemi au pied du podium au Maroc

Sébastien Buemi (31 ans) a échoué au pied du podium du Grand Prix de Marrakech de Formule E samedi au Maroc. Deux semaines après avoir décroché ses premiers points de la saison au Mexique (3e), le Vaudois a terminé une nouvelle fois placé en gagnant deux rangs en course. Il a marqué 27 points en deux épreuves, après trois ratés en début de saison.

Sur sa Venturi, le Genevois Edoardo Mortara s'est classé juste derrière son compatriote suisse (5e). Les deux autres helvètes engagés, Neel Jani (Porsche) et Nico Müller (Geox Dragon) ont terminé hors du top 10.

Parti en pole position, le Portugais Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) a remporté l'ePrix de Marrakech et prend ainsi la tête du championnat avec 67 points. Il précède le Néo-Zélandais Mitch Evans (56) et le Britannique Alexander Sims (46) au classement des conducteurs. Mortara pointe au 7e rang (32), Buemi au 11e (27) tandis que Jani et Müller n’ont toujours pas débloqué leur compteur.

Le prochain ePrix se déroulera à Rome le 4 avril