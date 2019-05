Buemi vainqueur, Toyota champion du monde

Surprise pour les participants et les spectateurs des 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique), avant-dernière manche de la «super-saison» d’endurance qui se terminera le week-end des 15 et 16 juin, avec les 24 Heures du Mans: la neige est tombée ce samedi sur les Ardennes!

La course, marquée par de nombreuses interventions de la voiture de sécurité, s’est déroulée dans des conditions changeantes (avec de nouvelles averses de neige dans l’après-midi) et c’est l’équipage de la Toyota TS 050 Hybrid No 8 – Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima – qui s’en est le mieux sorti, devant la Rebellion vaudoise No 3 (avec les Français Berthon et Laurent, ainsi que le Nord-Américain Menezes).

Cette nouvelle victoire de Buemi & Co permet à leur employeur, Toyota, d’être d’ores et déjà assuré du titre mondial des marques. Le titre pilotes se jouera au Mans, mais en s’imposant alors que leur voiture sœur ne termine «que» sixième (11 minutes perdues pour un problème de contacteur du système hybride), Buemi, Alonso et Nakajima ont fait un pas certainement décisif vers cette nouvelle couronne. (nxp)