Cap sur les Mondiaux pour Julien Wanders

Après sa victoire époustouflante à la Corrida de Houilles dimanche, Julien Wanders retourne s'entraîner au Kenya pour se préparer en vue des Mondiaux de semi-marathon à Valence (ESP), le 25 mars. Auparavant, il aura disputé un autre «semi», à Barcelone le 11 février, là où un autre Genevois, Tadesse Abraham, a établi le record de Suisse (1h00'42) en s'y imposant en 2015.

En plus de porter son record national du 10 km à 28'02, Wanders a battu des athlètes de classe mondiale à Houilles, dans la banlieue parisienne. Son second, l'Ethiopien Jemal Ymer Mekkonen, était arrivé 5e de la finale du 10'000 m aux Mondiaux de Londres l'été dernier (en 26'56''11!) et 4e aux Championnats du monde de cross à Kampala. Et le Kényan Cornelius Kangogo, 4e de la course parisienne, était double tenant du titre de cette épreuve que les Africains avaient toujours dominée depuis 30 ans.

S'il maintient sa forme, Wanders pourrait bien «taquiner» le record national de Tadesse Abraham sur le semi-marathon. (ats/nxp)