Carlos Sainz à la puissance trois

L'Espagnol Carlos Sainz (Mini) a remporté ce vendredi, à 57 ans, son troisième rallye Dakar, le premier à se dérouler en Arabie saoudite, après ses sacres de 2010 et 2018.

Carlos Sainz a su gérer les dunes au volant de sa Mini.

Vainqueur de quatre étapes, Sainz devance le tenant du titre, le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota), de 6 minutes et 21 secondes, et le Français Stéphane Peterhansel (Mini) de 9 minutes et 58 secondes.

Le vétéran espagnol a pris les commandes de la course dès la troisième étape pour ne plus jamais la lâcher. Menacé par Al-Attiyah, qui était revenu à 24 secondes à trois étapes de la fin, le vétéran espagnol a profité d'erreurs de navigation de son poursuivant pour reprendre de la marge. Il n'a plus eu qu'à gérer son avance dans les deux dernières étapes.

Brabec, premier vainqueur américain

En motos, c'est l'Américain Ricky Brabec (Honda) qui a remporté cette édition 2020 du Dakar. Brabec, qui a signé le deuxième temps de la dernière spéciale derrière son coéquipier Jose Cornejo, devient ainsi le premier Américain à s'imposer dans le célèbre rallye-raid. Il termine avec une avance de 16 minutes et 26 secondes sur le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna). L'Australien Toby Price (KTM), tenant du titre, complète le podium. L'Américain avait pris la tête du classement général après sa victoire dans la troisième étape à Neom pour ne plus la lâcher.







Après l'Afrique et l'Amérique du sud, le Dakar, plus grand rallye-raid du monde, a changé de décor cette année en s'installant en Arabie saoudite, un choix qui a suscité la controverse en raison des manquements du pays sur la question des droits de l'Homme. La course doit rester dans la région pour les quatre prochaines années au moins.

