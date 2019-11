Clint Capela fait fort face aux Bulls

Clint Capela et sa formation texane ont fêté samedi à Chicago leur troisième succès d’affilée. Le Genevois de 25 ans et les Rockets ont battu les Bulls à l’extérieur sur le score de 94 à 117. Capela a réalisé un gros match pour contribuer à ce succès, en inscrivant 16 points personnels et en cueillant 20 rebonds. Il a terminé la partie avec un bilan positif de 35.

C’est à nouveau la superstar James Harden qui a été le plus gros moteur des Rockets. L’Américain a compilé une fiche de 42 points et 10 rebonds (+ 36). Le Vaudois Thabo Sefolosha n’a quant à lui pas été aligné dans ce match avec Houston, qui a grimpé à la 3e place du classement de la Conférence ouest.

La tendance et nettement inversée pour les Golden State Warriors. La formation californienne, qui a dominé la ligue au cours des dernières années (champions en 2015, 2017 et 2018), a encaissé sa troisième défaite de suite (la 8e en 10 matches). Les Warriors se sont inclinés sur le parquet de l’Oklahoma City Thunder (114-108). L’équipe, déjà privée de ses stars Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, a encore perdu deux joueurs sur blessures avec Eric Paschall et Jacob Evans. Les GSW sont bons derniers du classement à l’ouest.

Main cassée pour Hayward

Autre mauvais nouvelle, à San Antonio cette fois. Boston a battu les Spurs 115 à 135, mais cette 7e victoire de la saison a été ternie pour les Celtics par la blessure de leur ailier Gordon Hayward, qui s'est fracturé la main gauche.

Hayward, qui a inscrit 9 points et pris 2 rebonds en 15 minutes de jeu avant de se blesser, avait réussi un excellent début de saison avec des moyennes de 20,3 points, 7,9 rebonds (record de son équipe) et 4,6 passes décisives par match.

Il était en outre efficace à 3 points avec 44% d'adresse derrière l'arc de cercle. Hayward, 29 ans, s'est blessé en fin de deuxième quart-temps dans une collision avec le joueur des Spurs LaMarcus Aldridge. Une radio a confirmé la fracture.

Hayward avait déjà subi une blessure effrayante à une cheville en ouverture de la saison 2017-18, qui l'avait éloigné des parquets de longs mois.

Dans les autres parties de samedi, les Charlotte Hornets ont été battus à domicile par les New Orleans Pelicans (110-115), tout comme les Memphis Grizzlies par les Dallas Mavericks (122-138).