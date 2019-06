Clint Capela jouera avec la Suisse cet été

Surprise! Clint Capela va faire son grand retour avec l'équipe de Suisse cet été. Après des mois de discussions avec Swiss Basketball, le joueur des Houston Rockets a informé la Fédération de sa décision.

«Je suis ravi de retrouver l’Equipe Suisse, pays qui me tient à cœur. Swiss Basketball a fait d’énormes progrès dans tous les domaines ces dernières années et je dois avouer que le retour en Equipe Nationale me réjouit au plus haut point. Je remercie le Président pour sa confiance», a réagi Clint Capela, dans un communiqué transmis jeudi matin.

«Je suis ravi du retour de Clint avec l’Equipe Suisse. C’est un joueur extraordinaire et très intelligent. A la fédération, on se lève la nuit, moi le premier, pour le voir jouer. Cette fois-ci, on le verra en vrai sur les parquets helvétiques. Je remercie Clint et son entourage», a dit Giancarlo Sergi, Président de Swiss Basketball.

Après une série de matchs amicaux à Trento en Italie qui opposera l’Equipe Suisse à l’Italie, la Roumanie et à la Côte d’Ivoire, la Nati jouera en pré-qualification pour l’Euro 2021 dans le groupe de l’Islande et du Portugal.

Le calendrier de l'été:

Samedi 3 août 2019 à 20h00: Suisse – Portugal à la salle Saint-Léonard, Fribourg. Samedi 10 août 2019 à 16h00: Islande – Suisse à Reykjavik, Islande. Mercredi 14 août 2019 à 19h30: Portugal – Suisse à Sines, Portugal. Mercredi 21 août 2019 à 20h00: Suisse – Islande à la salle du Pierrier, Clarens. (nxp)