Damian Lillard qualifie Portland sur un tir de «ouf»!

Damian Lillard, grâce à un incroyable panier à trois points marqué à la dernière seconde à quasiment dix mètres de l'arceau, a qualifié sa franchise de Portland pour les demi-finales de la Conférence Ouest de NBA, aux dépens d'Oklahoma City mardi.

Damian Lillard réalise sa meilleur performance en carrière en playoffs (50 pts), a le ballon de la gagne et nous rentre un step-back monstrueux.

Auteur d'un match fou à 50 points, la star des Blazers a pris les choses en main à cinq secondes de la fin du match, alors que les deux équipes étaient à égalité. Mais personne n'imaginait que le meneur resterait si loin du cercle pour déclencher son tir. L'audace a payé: les joueurs du Thunder, éliminés 4-1 dans la série et battus 118-115 dans ce match 5, ont constaté les dégâts, devant un public de Portland en fête.

Personne n'imaginait que Lillard resterait si loin du cercle pour déclencher son tir.

Les Blazers ne connaissent pas encore leur adversaire en demi-finale, mais dans l'autre rencontre du premier tour, Denver a pris un avantage important sur San Antonio mardi, en remportant devant son public le match 5 (108-90) pour mener 3-2 dans la série avant de se déplacer au Texas jeudi.

Les 76ers face aux Raptors à l'Est

Dans la Conférence Est, les Philadelphia 76ers affronteront les Toronto Raptors en demi-finale. Les deux équipes ont remporté leur quart de finale mardi, respectivement face aux Brooklyn Nets et à Orlando Magic. Tant les 76ers que les Raptors se sont imposés 4-1 dans la série.

Les 76ers emmenés encore une fois par un grand Joel Embiid (23 points et 13 rebonds en 20 minutes) ont défait les Nets 122-120, un score serré qui ne reflète guère leur mainmise sur la partie, contrôlée d'un bout à l'autre.

Peu avant, les Raptors avaient surclassé le Magic 115-96. Kawhi Leonard s'est encore montré déterminant pour Toronto en marquant 27 points (plus 7 rebonds et 2 passes décisives). Pascal Siakam aussi s'est illustré, avec 24 points, 6 rebonds et 4 passes. (AFP/nxp)