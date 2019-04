Davis: un doigt d'honneur à 15'000 dollars

Le pivot des New Orleans Pelicans Anthony Davis a écopé jeudi d'une amende de 15'000 dollars pour un geste obscène en direction d'un spectateur, a annoncé la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

La veille, Davis avait fait un doigt d'honneur, en réponse à un spectateur qui l'avait insulté à l'issue du match perdu à domicile par son équipe face à Charlotte (115-109). Le pivot n'avait pas participé à la rencontre et regagnait les vestiaires, en civil, quand son geste a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.

Anthony Davis was hit with a hefty fine for his actions responding to fan cursing at him.#Pelicans #Doitbig pic.twitter.com/Y2pIfnBfli