DeRozan assomme les Bucks avec 52 points

DeMar DeRozan a établi un nouveau record pour sa franchise en marquant 52 points lors du succès 131-127 après prolongation des Toronto Raptors contre Milwaukee, en NBA. Autre record, égalé cette fois, les Raptors ont gagné un 12e match d'affilée à domicile.

DeMar DeRozan erupts for a @Raptors franchise-high 52 points to kick off 2018! pic.twitter.com/1dDnYugcIJ

DeRozan devient le troisième joueur dans l'histoire du club à inscrire au moins 50 pts dans une rencontre. Les deux autres, Vince Carter et Terrence Ross, sont arrivés à 51.

A ses côtés, Kyle Lowry a marqué 26 points et Serge Ibaka, 11. Toronto est 2e de la Conférence Est mais no 1 de la Ligue à domicile, avec 14 victoires pour une seule défaite dans son antre cette saison.

"It's a new year."



DeMar DeRozan reflects after his @Raptors record-setting 52 point performance! pic.twitter.com/JsMDhcNcdJ