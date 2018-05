Elle ne fait pas que des ronds dans l’eau

Il faut se méfier de l’eau qui dort, ne pas se fier à ses sourires paisibles. Non, Michelle Heimberg est un tourbillon, une gerbe d’écume et d’énergie. La jeune plongeuse vient de terminer sa séance matinale. De 7 h 15 à 10 h, elle a enchaîné les saltos et les vrilles. Là, elle est comme une vague qui s’alanguit, mais une autre ne tardera pas à déferler. Chaque semaine, l’Argovienne de Genève Natation consacre vingt-cinq heures à sa passion. Sans compter des plages de soin (massage, physio, sauna, coaching mental) et le temps dédié à ses études gymnasiales à… Zurich. «C’est une force de la nature, un pur bijou», glisse, admirative, Christiane Favia, qui l’entraîne depuis bientôt deux ans à Varembé.

Première médaille suisse

L’été dernier, aux championnats d’Europe à Kiev, Michelle Heimberg a offert au plongeon helvétique sa première médaille élite de l’histoire. De l’argent inespéré mais pas immérité. Elle venait de fêter ses 17 ans. La voltigeuse est un prodige, le mot n’est pas exagéré. Un talent multiple qui aurait tout aussi pu exceller en gymnastique artistique, son premier terrain d’expression. Las, deux graves blessures aux genoux ont fauché ses espérances. Celles d’une groupie, émerveillée par la virtuosité de Nastia Liukin et Shawn Johnson, les deux reines des Jeux de Pékin. À cette évocation, la nouvelle sociétaire du Team Genève esquisse une grimace furtive: «Oui, j’ai énormément souffert, surtout moralement. La gym, c’était toute ma vie. Et là, à 12 ans, on me disait qu’il fallait tout arrêter. Devant moi, il y avait un grand vide. J’avais fait des Jeux olympiques mon rêve absolu.»

Six ans plus tard, ce rêve ne s’est pas évanoui. Il brille au-dessus de Tokyo! Car la jeune surdouée est tenace. Elle aurait pu sombrer dans la déprime, elle a plongé dans le bonheur! «Heureusement, j’ai pu trouver un sport alternatif qui ménage mes genoux», explique-t-elle. Ce sera le plongeon, un choix comme une évidence. Elle adore l’eau! «Tout de suite, cette discipline m’a fascinée», confie-t-elle. Deux essais, un test et elle intègre sans tarder le cadre national juniors! Son palmarès raconte la suite. Christiane Favia souligne les qualités naturelles de sa protégée, sa souplesse, sa très grande explosivité, sa maturité et sa force de caractère. «J’avais de bonnes bases gymniques. Avec le plaisir de plonger, le succès est venu tout de suite, ça aide aussi», indique la Genevoise à mi-temps, qui vit dans une famille d’accueil anglophone et a appris le français comme une fleur, entre deux plongeons.

Avec Jonathan Suckow

Au fait, pourquoi s’exiler au bout de la Suisse, loin de Fislisbach, son havre de paix familial, où elle se ressource et reprend son souffle tous les dimanches? «Il n’y a pas de plongeoir des 3 mètres à Aarau et pas d’entraîneurs suffisamment calés à Zurich», indique-t-elle. Pas plus compliqué que cela. À Genève, il y a surtout «Chris» Favia, la coach nationale, et Jonathan Suckow, son partenaire de synchro. Un cadre de travail idéal et diversifié (avec trampoline et danse) pour une plongeuse qui doit maximaliser son potentiel en gagnant en intensité, en coordination et en fluidité. Car aux yeux des juges, tous les détails comptent, du battement des cils jusqu’à la pointe des pieds. «Pour gagner, je n’ai pas nonante minutes comme au foot, rit-elle. Juste cinq sauts de deux ou trois secondes. Un raté ne se rattrape pas.»

Michelle Heimberg est d’une spontanéité rafraîchissante. Forte dans son corps malgré une récente blessure à une épaule («un peu de surmenage», reconnaît-elle) et libre dans sa tête malgré un agenda de ministre ou de pigeon voyageur qui la mènera cet été de Wuhan à Kiev. Et même jusqu’à Buenos Aires si elle se qualifie pour les Jeux olympiques de la jeunesse! «C’est cool, il suffit d’être bien organisée», minaude la naïade sans chichi. (24 heures)