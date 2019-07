En route pour la plus longue course en double

Ils seront 26 monocoques Surprise à s’attaquer dimanche dès 14h aux 5 Jours du Léman. Cette régate en double, qui vit sa 27e édition, est la plus longue course en double disputée sur un lac. Les équipages effectueront sans assistance un parcours en boucle durant 120 heures, dans le but de couvrir la plus grande distance possible. Le départ sera donné au large du Cercle de la voile de Vidy, club organisateur de l’épreuve, qui réunit tant les navigateurs chevronnés que les amateurs qui veulent relever ce gros défi d’endurance.

Les tenants du titre, les Français Pierre Varin et Frédéric Peroche (Zig Zag), ont fait le déplacement depuis Saint-Raphaël, sur la Côte d’Azur, pour défendre à nouveau leurs chances cette année. Ils feront partie des favoris à leur propre succession. «Nous sommes détendus et prêts! Les provisions lyophilisées sont mis de côté depuis mars, nous nous sommes bien préparés physiquement depuis plusieurs mois. Nous sommes en confiance! Notre objectif est le même que l'an dernier: on part à fond et on accélère. On se réjouit de cinq jours à s'amuser avec les copains.» De nombreux équipages de bizuths prendront également le départ.

Comme pour le Bol d’or et d’autres courses prestigieuses, les bateaux seront équipés de balises permettant de suivre la course en ligne sur cartographie (cliquez sur le lien). Chaque concurrent sera ainsi repérable sur le plan d’eau avec son classement. Mais les marins bénéficieront tout de même de trois jokers, qui leur permettront de passer en mode furtif durant deux heures de temps au moment de leur choix, pour cacher à leurs adversaires leurs choix tactiques. Le record de cette épreuve de cinq jours est quant à lui détendu depuis 2015 par Loïc Forestier et Bruno Engel, qui avaient couvert 1000km. La question sera de savoir de quels airs bénéficieront les voiliers durant une semaine qui s’annonce caniculaire.