Encore junior, Sofya Yokoyama se frotte à l’élite européenne

Quoi qu’il arrive dans les mois à venir, 2017 restera comme une année mémorable pour Sofya Yokoyama. Sur le plan personnel, la Rolloise a obtenu sa maturité et s’apprête à se lancer dans le grand bain universitaire. Une réussite scolaire qui fait écho à ses performances en escalade.

«Elle a quand même battu la championne du monde. Ce n’est pas rien.» Le coach national Kevin Hemund fait référence au titre national C décroché par la jeune fille en mai dernier à Pratteln (BL). Encore membre du cadre relève de l’équipe nationale, Sofya Yokoyama a maté la Zurichoise Petra Klingler, championne du monde en titre de la discipline. «Tout m’a réussi durant ces championnats, se souvient-elle en éclatant de rire. J’avais de la peine à y croire. Il faut dire que j’étais seulement 9e l’année précédente.»

Touche-à-tout – hockey sur gazon, taekwondo, danse ou encore natation –, la Vaudoise progresse à vitesse grand V. Il y a deux ans, elle découvrait la Coupe du monde à Munich. «J’étais encore loin du compte, admet-elle avec humilité. Je sens que je me rapproche de plus en plus, même s’il y a encore du boulot.»

Kevin Hemund ne tarit pas d’éloges sur sa jeune protégée. «Sofya est déjà une athlète très complète, souligne-t-il. C’est une grimpeuse en devenir. Ses progrès sont encourageants.»

Un cadre magique à Munich

Cette année, Munich organise conjointement l’épreuve finale de la Coupe du monde et les Championnats d’Europe du bloc – catégorie qui consiste à escalader sans corde des murs compris entre quatre et cinq mètres en un temps donné.

Le spectacle sera à nouveau au rendez-vous sur le site du village olympique des JO de 1972. «Le cadre est incroyable avec ce fameux toit, s’enthousiasme Kevin Hemund. C’est magique de pouvoir grimper là. Chaque année, tous les meilleurs sont là.» Quelque 292 grimpeurs – un record – sont inscrits pour ce qui sera l’apothéose de la saison.

«Pour moi, c’est l’une des plus grosses compétitions de l’année, explique Sofya Yokoyama avant son départ pour la Bavière. Le stress est un peu monté ces derniers jours.» La Rolloise cherchera à atteindre les demi-finales (top 20) aussi bien en Coupe du monde qu’au Championnat d’Europe. «Je me sens bien. Ces deux dernières semaines, j’ai préféré favoriser la qualité plutôt que la quantité à l’entraînement.»

A la fin du mois, la jeune fille espère ensuite décrocher une médaille aux Mondiaux juniors à Innsbruck. «J’aimerais pouvoir terminer en beauté ma dernière saison chez les juniors!» Ensuite, elle découvrira le monde universitaire avec un bachelor en sciences criminelles. «Ça va être difficile de réussir tout en même temps, reconnaît la principale intéressée. Mes entraînements me prennent une vingtaine d’heures par semaine. Je vais essayer de faire ma première année normalement. Ensuite, il faudra sûrement que je rallonge la durée de mes études.»

A plus long terme, la perspective des JO 2020 de Tokyo revient souvent lorsque le nom de Sofya Yokoyama est évoqué. Cette dernière veut surtout avancer pas à pas désormais. «Je me concentre sur ce que j’ai envie de faire, explique-t-elle avec calme. Je préfère me concentrer sur le court terme pour l’instant. On verra au moment de la sélection pour Tokyo où j’en suis.»

Son principal défi sera alors d’être compétitive sur les trois disciplines en combiné (voir ci-contre). Pour rêver des Jeux, la prometteuse grimpeuse devra encore étoffer sa gamme.

Délégation suisse pour les Championnats d’Europe de Munich.

Dames: Sofya Yokoyama (VD), Petra Klingler (ZH), Andrea Kümin (ZH), Jara Späte (ZH), Natalie Bärtschi (ZH), Rebekka Stotz (ZH).

Hommes: Dimitri Vogt (BE), Kevin Heiniger (BE), Benjamin Blaser (FR), Baptiste Ometz (VS), Nils Favre (VS) (24 heures)