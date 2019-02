Fanny Smith: «J'ai l'impression de planer»

Fanny Smith et la ruée vers l'or. La skieuse vaudoise pourrait décrocher son deuxième titre mondial samedi à Solitude Mountain dans l'Utah. En grande forme, elle est en tête du classement général de la Coupe du monde grâce à ses quatre victoires de l'hiver. La Villardoue s'est classée au deuxième rang des qualifications sur un parcours qu'elle n'apprécie pourtant pas.

Tout semble fonctionner pour vous cet hiver. Comment expliquez-vous cette réussite?

J’ai l’impression de planer. Je me sens aussi forte qu’en 2013 (ndlr: où elle a été sacrée championne du monde à Voss). C'est vraiment chouette de retrouver ses sensations. J'espère que ça va durer jusqu’à la fin de la saison.

Vous êtes à classer dans les favorites logiques pour le titre samedi.

C'est clair que mon objectif est de faire une médaille. Après, le ski-cross est un sport où tout peut se passer. Sur des Mondiaux, c'est la forme de la journée, du moment qui parle. Forcément, toutes les filles qui seront au départ seront là pour gagner. C'est aussi positif d’avoir un peu de pression mais il faut savoir gérer, ne pas trop en faire.

Que pensez-vous du parcours à Solitude Mountain?

Cela a été un choc de découvrir un tel parcours. Il manque de mouvements, d'adrénaline et de difficultés. C'est décevant parce qu'il y a souvent de gros sauts en Amérique du nord. Il y a eu pas mal de discussions, avec les snowboardeurs qui sont sur le même circuit aussi. La FIS a fait quelques modifications. Après, c'est toujours spectaculaire en course quand on est les quatre à se battre pour gagner. (nxp)